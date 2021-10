Nach Insolvenzantrag von Flughafen Aufklärung gefordert

Hahn Der einzige größere Flughafen in Rheinland-Pfalz hat Insolvenz beantragt. Das ruft die Politik auf den Plan. Streit bahnt sich an.

Die rheinland-pfälzische Freie-Wähler-Fraktion zeigte sich erstaunt. Noch am 7. Oktober habe das Innenministerium in Mainz im Innenausschuss berichtet, dass mit den Festnahmen der Führungsspitze des angeschlagenen chinesischen Konzerns HNA als Haupteigentümer des Hunsrück-Flughafens der Weiterbetrieb nicht beeinträchtigt werde. „Das Innenministerium muss nun dringend Antworten liefern“, hieß es.

HNA hält 82,5 Prozent der Anteile am Airport Hahn und Hessen 17,5 Prozent. Die hessische Landtagsfraktion der Linken forderte von der schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden, „sich nun in ihrem Interesse in das anstehende Insolvenzverfahren einzubringen. Es braucht einen Sozialplan, der den Betroffenen Sicherheit und eine Perspektive bietet.“ Hessen sei als Hahn-Miteigentümer in der Verantwortung.