Unglück Nach Hotel-Einsturz - Zusammenkommen zum Gottesdienst

In dem Hotel war am späten Dienstagabend eine komplette Etage in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, darunter der 59 Jahre alte Hotelbesitzer, dessen verschütteter Leichnam am frühen Samstagmorgen geborgen wurde. Bereits zuvor war eine tote 64-jährige Frau gefunden worden, die sich laut Polizei als Gast in dem Hotel aufhielt. Zudem gab es sieben Verletzte, die nach Stunden aus den Trümmern gerettet wurden. Die Ursache ist noch unklar, die Staatsanwaltschaft ermittelt.