Unglück in Kröv Nach Hotel-Einsturz: Niederländer spenden für Familie

Die Niederländer hatten in der Weinregion an der Mosel Urlaub gemacht, als sie am späten Dienstagabend vom Einsturz einer kompletten Etage des Hotels in Kröv ereilt wurden. Der Familienvater lag stundenlang unter den Trümmern, ehe er geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Ehefrau und der Junge wurden ebenfalls verschüttet, jedoch nur leicht verletzt.