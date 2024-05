Wetter Nach Hochwasser-Wochenende Sorge vor erneutem Regen

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Samstag gemeinsam mit Rehlinger das Saarland besucht. Wenn die unmittelbare Not- und Gefahrenlage zurückgegangen sei, werde es darum gehen, dass man miteinander verabrede, was zu tun sei, um denjenigen, die in Not geraten seien, zu helfen, sagte der SPD-Politiker. „Wir haben da eine gute Praxis der Solidarität“, sagte der Kanzler.