Polizei Nach Hochhausbrand: Verdächtiger soll Tat eingeräumt haben

Saarbrücken · Nach einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Saarbrücken ist der mutmaßliche Brandstifter der Polizei zufolge festgenommen worden. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, hat der 52-Jährige die Tat den Ermittlern des Branddezernats gestanden.

05.05.2023, 11:32 Uhr

Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung erlassen worden. Er sei in ein Gefängnis gebracht worden. Bei dem Brand im 12. Stock eines Hochhauses waren in der Nacht zum Donnerstag zwei Polizisten und vier Bewohner sowie der mutmaßliche Täter leicht verletzt worden. Anrufer hatten wegen aus den Fenstern schlagenden Flammen die Polizei alarmiert, die mehrere Menschen durch den bereits vollständig verqualmten Flur nach draußen rettete. Die Feuerwehr konnte mit rund 60 Einsatzkräften das Übergreifen der Flammen auf weitere Stockwerke verhindern. Der Schaden am Gebäude wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. © dpa-infocom, dpa:230505-99-571279/2

