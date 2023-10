Ausland Nach Grünen-Verlusten steht Luxemburger Koalition auf Kippe

Die konservative Christlich-Soziale Volkspartei (CSV), seit 2013 in der Opposition, bleibt demnach klar stärkste Partei - mit leichten Zugewinnen. Sie könnte es rein rechnerisch wieder zurück in die Regierung schaffen - in einem Bündnis mit den Liberalen (Demokratische Partei/DP) oder mit den Sozialdemokraten (LSAP). Eine Rückkehr der CSV in die Regierung ist das erklärte Ziel des Spitzenkandidaten der Partei, Luc Frieden, gewesen.