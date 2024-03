Koblenz Nach Größe des Autos: Preise für Bewohnerparken angehoben

Die neuen Preise in der Stadt an Rhein und Mosel betreffen allerdings nur die Anwohner. Es geht dabei nicht um Tagestickets, wie etwa in Paris, wo Besucher und Besucherinnen mit Geländewagen künftig mehr Parkgebühren zahlen müssen. „Die Stadt Koblenz hat ungefähr 6000 Bewohnerparkausweise ausgegeben, die ein Jahr Gültigkeit besitzen, also turnusmäßig erneuert werden müssen“, teilte Knaak mit. Zum Vergleich: Koblenz hat etwa 115.000 Einwohnerinnen und Einwohner.