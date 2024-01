Kriminalität Nach Gewalttod von Arzt Anklage gegen drei Tatverdächtige

Gut ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Arztes aus Gerolstein in der Eifel hat die Staatsanwaltschaft Trier drei Tatverdächtige angeklagt. Es handele sich um die 35 Jahre alte Lebensgefährtin des Opfers, deren zur Tatzeit 16-jährigen Sohn und einen ebenfalls 16 Jahre alten Freund der Familie, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Das Trio soll den Arzt am 30. Dezember 2022 „entsprechend eines gemeinsam gefassten Tatplans“ getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben.