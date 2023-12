Neustadt an der Weinstraße Nach Gewalttod von 88-Jährigem kommt Sohn in U-Haft

Neustadt/Weinstraße · Nach dem gewaltsamen Tod eines 88-Jährigen in Neustadt an der Weinstraße sitzt der Sohn des Opfers als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal habe noch am Freitag Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des Totschlags gegen den 56-Jährigen erlassen, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Samstag mit.

30.12.2023 , 13:13 Uhr

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Der 88-Jährige war am Freitagmorgen tot in dem Haus gefunden worden, in dem er wohnte. Aufgrund der Verletzungen und der Spurenlage gingen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus und nahmen den Sohn fest. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es am Samstag. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231230-99-445604/2

(dpa)