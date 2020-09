Nach gewaltsamem Tod der Mutter: Mann in Psychiatrie

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Saarbrücken Ein 58-Jähriger ist nach dem gewaltsamen Tod seiner Mutter in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen. Der Verdächtige sei nicht vernehmungsfähig, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein Richter hatte die Unterbringung demnach am Dienstag angeordnet.

Dem Mann werde Mord vorgeworfen.

Die 80 Jahre alte Frau aus Saarbrücken war am Montag tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Dudweiler gefunden worden. Angestellte eines Pflegedienstes hatten die Polizei alarmiert, weil niemand auf die Klingel reagiert hatte. Die Beamten fanden in der Wohnung auch den Sohn des Opfers, der zunächst nicht ansprechbar war. Er soll versucht haben, sich mit Medikamenten das Leben zu nehmen.