Kriminalität Nach Fund von Frauenleiche: Prozessbeginn in Limburg

Die in Montabaur lebende Frau war mehrere Monate lang vermisst worden. An Heiligabend 2022 war die 34-Jährige zuletzt lebend gesehen worden, der Fall wurde auch Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Nach aufwendigen Suchaktionen an und in dem Fluss Lahn zwischen Villmar und Runkel wurde die Leiche der Frau schließlich im Oktober 2023 in Limburg gefunden. Der damals 35 Jahre alte Tatverdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen.