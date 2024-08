Ermittlungen Nach Fund von Frauenleiche: Ehemann tatverdächtig

Nach dem Fund einer toten Frau in Althornbach (Südwestpfalz) gilt ihr Ehemann der Staatsanwaltschaft zufolge als tatverdächtig. Das teilte die Anklagebehörde in Zweibrücken am Mittwoch mit. Der 57-Jährige war am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach einer Operation sei er in stationärer Behandlung und nicht vernehmungsfähig, hieß es.