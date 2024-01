DFB-Pokal Nach Frustserie: Kaiserslautern hofft auf Pokal-Halbfinale

Der 1. FC Kaiserslautern fährt mit dem klaren Ziel Halbfinale zum DFB-Pokal-Viertelfinale zu Hertha BSC am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). „Das Stadion wird voll sein. Wir wollen aber nicht nur die Atmosphäre spüren, sondern ein gutes Spiel zeigen und eine Runde weiterkommen“, betonte Trainer Dimitrios Grammozis am Montag nachdrücklich. In der 2. Fußball-Bundesliga hatte der FCK seine Negativserie von sieben Niederlagen in Folge mit einem 4:1-Sieg am Freitag gegen den FC Schalke 04 beendet.