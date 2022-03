Nach Frühlings-Wochenende : Wetter im Saarland zum Wochenbeginn wechselhaft – wann Sie mit Regen rechnen müssen

Offenbach Nach einem frühlingshaften Wochenende wird es im Saarland zum Start der neuen Woche wechselhafter. Wie genau das Wetter ab Montag wird.

Der Montag starte dabei zunächst mit Nebel und Hochnebel eher trüb, im Laufe des Vormittags werde es aber verbreitet heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Bei schwachem Westwind soll es mit 19 bis 22 Grad mild werden. In der Nacht zum Dienstag ziehen vermehrt Wolken auf, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad. Im Bergland kann es noch etwas kühler sein.

Am Dienstag kann es am Vormittag vereinzelt etwas Regen geben, am Nachmittag sind laut DWD von Westen aus auch gebietsweise Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad im Norden und 19 Grad im Süden. In der Nacht zum Mittwoch sammeln sich viele Wolken am Himmel und es wird regnerisch. Die Temperaturen fallen auf 7 bis 2 Grad.