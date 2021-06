Nach Flucht vor Polizei: Mann tot im Rhein bei Köln entdeckt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Brohl-Lützing Nach seiner Flucht vor der Polizei in Rheinland-Pfalz ist ein Mann tot aus dem Rhein in Köln geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich dabei um den Mann, der wenige Tage zuvor im Kreis Ahrweiler vor der Polizei geflüchtet und dabei in den Rhein gesprungen war.