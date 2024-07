Suche läuft noch Nach Flucht von Mörder: Geldbußen für JVA-Beamte

Der damals 43-Jährige, der in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) einsaß, war einen Tag vor Halloween bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen. Unter der Aufsicht der zwei JVA-Beamten sollte er dort seine Frau und Kinder treffen. Seitdem fahndet die Polizei umfangreich nach dem Mörder. Der Mann war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Diese verbüßte er bisher im Gefängnis Bruchsal.