Nach Felsrutsch auf Güterstrecke: Spezialkräfte sichern Hang

Kestert Kletterer, Geologen, Hubschrauber - nach dem Felsrutsch im Mittelrheintal wird der Hang gesichert und erkundet. Die Bahnstrecke bleibt nahe der Loreley gesperrt. Wie lange noch?

Spezialkräfte arbeiten nach dem Felsrutsch auf der vielbefahrenen Güterzugstrecke im Mittelrheintal an der Sicherung des Hangs. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Mittwoch mitteilte, werden unter anderem noch lose Gesteinsbrocken an der Bruchstelle gelöst. Ein Helikopter erkunde das Gelände zusätzlich aus der Luft, hieß es. Außerdem müssten punktuelle Sprengungen an dem Hang durchgeführt werden. Kletterer und Geologen sind demnach bei Kestert unweit des weltberühmten Loreley-Felsens im Einsatz. Einem Experten zufolge sind solche Naturereignisse im Mittelrhein- und auch Moseltal immer wieder möglich.