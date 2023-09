FSV Mainz 05 Nach Fehlstart: Neuer Vertrag für Trainer derzeit kein Thema

Trainer Bo Svensson beschäftigt sich nach dem Saison-Fehlstart mit dem FSV Mainz 05 derzeit nicht mit einer Verlängerung seines zum Ende der Spielzeit auslaufenden Vertrages. „Das spielt überhaupt keine Rolle und ist nicht in meinem Fokus. Die Zukunft ist sehr weit weg, auch wenn sie näher rückt. Ich mache mir nur Gedanken über das Hier und Jetzt. Erst einmal will ich dafür sorgen, dass die Mannschaft konstant gute Leistungen abruft“, sagte der Coach des Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga am Donnerstag.