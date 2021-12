Nach Explosion: Verletzter im Krankenhaus gestorben

Neunkirchen Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Neunkirchen ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Das teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Donnerstag mit. Der 34 Jahre alte Wohnungsinhaber sei am Mittwoch in einer Klinik in Ludwigshafen gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ darüber berichtet.

Die Ursache für das Unglück war weiter unklar. Berichte, denen zufolge es sich um eine Gasexplosion gehandelt haben könnte, wollte die Polizei nicht bestätigen.

(dpa)