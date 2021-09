Nach Ende des Bahnstreiks ab Dienstag regulärer Zugverkehr

Ein abgestellter ICE ist mit dem Logo der Deutschen Bahn (DB) beklebt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Pendler und Bahnreisende in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich nach dem Ende des Lokführerstreiks auf einen regulären Zugverkehr einstellen. „Ab Dienstag sollen die Züge in Deutschland wieder nach dem normalen Fahrplan unterwegs sein“, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Der Streik endet in der Nacht zum Dienstag um 2.00 Uhr. Dennoch könne es im Laufe des Tages zu Einschränkungen kommen, hieß es. Das Unternehmen empfiehlt den Fahrgästen daher, sich vor Reisebeginn über Internetportal und App der Deutschen Bahn zu informieren.

Der bislang längste Streik der Lokführergewerkschaft GDL im laufenden Tarifkonflikt endet am Dienstag nach 120 Stunden. Nach Angaben der Deutschen Bahn entfallen im dritten Streik der Tarifrunde im Schnitt bundesweit etwa 60 Prozent der Verbindungen im Regionalverkehr, im Fernverkehr ist ebenfalls nur jede dritte Zug unterwegs.