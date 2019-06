Wetter im Saarland : Nach der Sonne wird es zwischenzeitlich nass

Offenbach Nach den sonnenreichen Tagen im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist nun verstärkt mit Gewittern zu rechnen.

Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit vielen Wolken und zeitweise schauerartigen Niederschlägen. Gebietsweise könne es auch gewittrigen Regen geben. Der Wind frische bei Gewittern stark böig auf. Dabei soll es mancherorts einen Temperatursturz geben: In der Eifel würden nur noch bis zu 19 Grad erreicht, am wärmsten werde es voraussichtlich in der Vorderpfalz mit bis zu 25 Grad.