Nach der Amokfahrt von Trier auch 300 psychisch Verletzte

Trier Bei der Amokfahrt in Trier am 1. Dezember 2020 sind auch viele Menschen traumatisiert worden. „Aktuell haben wir rund 300 Menschen, die psychisch verletzt sind“, sagte der Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Mittwoch im Stadtrat.

„Erfahrungen aus anderen Städten mit solchen Taten sagen auch, dass viele erst zeitverzögert nach vielen Monaten merken, dass sie psychisch verletzt sind.“

Bei der Tat wurden fünf Menschen getötet und 24 Menschen verletzt. Ein Amokfahrer war mit seinem Sportgeländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Menschen angesteuert. Der 51 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft und hat noch keine Angaben zum Motiv gemacht.

Leibe sagte, die Solidarität der Trierer und der Nachbarn sei nach der Tat beeindruckend groß gewesen. Von rund 10 200 Spendern seien Gelder in Höhe von insgesamt rund einer Million Euro eingegangen. Es werde eine Stiftung gegründet, um das Geld an die verschiedenen Opfergruppen auszuzahlen. Ein Teil sei bereits als Soforthilfe an Angehörige von Getöteten gezahlt worden.