Wettervorhersage Nach dem Sturm: Frisches und windiges Wetter

Nach einer sehr stürmischen Nacht beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zumindest gebietsweise wieder etwas. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, sind heute Temperaturhöchstwerte zwischen 5 und 12 Grad zu erwarten. Dabei bleibt es den Prognosen zufolge stark bewölkt. Das Aprilwetter bringt Schauer und kurze Gewitter mit. In höheren Lagen sind sogar Schneeregen und Schnee möglich. In diesen Gebieten erwartet der DWD vereinzelt Sturmböen. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf 5 bis 3 Grad ab, gebietsweise sogar auf 0 Grad. Teilweise ist mit Glätte zu rechnen, der Wind lässt aber nach.