Nach Brand Schaden in sechsstelliger Höhe erwartet

Die Feuerwehr löscht zwei brennende Häuser im Ortskern von Unterjeckenbach. Foto: Sebastian Schmitt/dpa

Unterjeckenbach Ein Scheunenbrand in Unterjeckenbach (Kreis Kusel) hält die Feuerwehr am Freitagmorgen auf Trab. Zwei Wohnhäuser seien durch das Feuer zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.

