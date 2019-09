Nach Brand: Justiz stellt Todesermittlungsverfahren ein

Frankenthal Sieben Monate nach einem Brand mit fünf Toten im pfälzischen Lambrecht hat die Justiz das Todesermittlungsverfahren eingestellt. Es habe sich kein Anfangsverdacht für eine Straftat ergeben, insbesondere nicht gegen den Vermieter wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag mit.

Der Vermieter hatte angegeben, mehrere Rauchwarnmelder angebracht zu haben und den Mietern weitere Geräte zur Verfügung gestellt zu haben. Die Ermittlungen ergaben, dass die Wohnung am Tag des Brandes „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ nicht mit installierten Rauchwarnmeldern ausgestattet war. Jedoch fanden die Ermittler fünf teilweise verpackte Warnmelder in der Wohnung. Bei einigen war die Batterie eingelegt - was für vorherige Verwendung sprechen könnte.