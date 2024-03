Löscharbeiten Nach Brand in Winningen erneuter Einsatz an Fachwerkhäusern

Nach einem Brand mehrerer verbundener Fachwerkhäuser im Moselort Winningen bei Koblenz ist die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag erneut im Einsatz gewesen. In dem alten und harten Holz der Fachwerkhäuser habe es noch Brandnester gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag. Diese seien in der Nacht gelöscht worden, der Einsatz dauerte am Morgen noch an.