Nach Brand in Obdachlosenunterkunft: Brandstifter ermittelt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Worms Knapp zwei Monate nach dem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Worms hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Es handele sich um einen 29 Jahre alten Bewohner der Unterkunft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit.

