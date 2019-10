Nach Brand bislang keine Giftstoffe im Fluss Sauer gefunden

Echternach Nach den Bränden bei einem Hersteller von Flugzeugteilen im luxemburgischen Echternach sind im Grenzfluss Sauer bislang keine Giftstoffe entdeckt worden. Ein Leuchtbakterientest bei einer am Dienstag genommenen Wasserprobe habe „keine Giftigkeit“ gezeigt, teilte die Aufsichtsbehörde SGD Nord am Mittwoch in Koblenz mit.

Weitere Proben würden noch vom Landesamt für Umwelt untersucht.

Die Stadtwerke Trier würden wegen des Einsatzes von Löschschaum zudem Proben auf perfluorierte Tenside (PFT) untersuchen. Einige Löschschäume enthalten PFT. Hier sei voraussichtlich am Montag mit Ergebnissen zu rechnen. Die luxemburgische Verwaltung habe berichtet, dass hier keine PFT-haltigen Schäume eingesetzt worden seien. Der Schaum habe sich im Wasser schnell aufgelöst und habe daher nicht zurückgehalten werden können. Die Sauer wird laut SGD Nord weiter beobachtet.