Nach Brand: Behörden forschen weiter nach Ursache

Ein Blaulicht. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Alzey Nach einem Feuer in einem Seniorenwohnheim in Alzey mit fünf Leichtverletzten forschen die Behörden weiter nach der Brandursache. Gutachter und Sachverständiger wollten das Zimmer am Dienstag untersuchen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Alzey.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Brand war am Montag in einem Zimmer in der ersten Etage des Hauses ausgebrochen. Die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.