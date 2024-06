Notfälle Nach Bergung eines toten Ehepaars: Spurensuche läuft

Nach der Bergung eines toten Ehepaars aus einem im Rhein versunkenen Auto deutet nach Angaben der Polizei einiges auf einen Verkehrsunfall hin. Die Ermittlungen laufen aber weiter, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Mainz sagt. Für Montag sei die Obduktion geplant. Das Ergebnis werde in den kommenden Tagen erwartet.