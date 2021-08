Nach Auszeit: Bischof Wiesemann nimmt Dienst wieder auf

Speyer Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann (61) nimmt nach siebenmonatiger Auszeit aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst Anfang kommender Woche wieder auf. Die Genesung habe mehr Zeit erfordert, als er sich „am Anfang gedacht und innerlich zugestanden“ habe, teilte Wiesemann am Donnerstag mit.

„Grund dafür war, dass ich schon längere Zeit davor die Grenzen meiner körperlichen und psychischen Belastbarkeit immer mehr gespürt habe und mir die großen Anforderungen an das Bischofsamt angesichts der enormen Umbruchsituation, in der wir als Kirche wie auch als Gesellschaft stehen, immer mehr zur Last geworden sind“, berichtete Wiesemann. „Vieles war mir in dieser Zeit der Krise unserer Kirche so sehr zu Herzen und an die Nieren gegangen, dass ich darunter krank geworden bin.“