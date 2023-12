Bundesliga Nach Auswärtssieg: Heidenheim-Coach warnt vor Euphorie

Der 49-Jährige ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft im Duell mit dem Europa-League-Teilnehmer noch einmal alles abruft. „Das Spiel am Mittwoch findet im Kopf statt. Da helfen Erfolgserlebnisse so wie heute. Die kannst du nicht ersetzen“, sagte Schmidt am Samstag. Es sei „überragend und wichtig für uns, auswärts das erste Mal in der Bundesliga drei Punkte geholt zu haben“.