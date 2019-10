Nach Attacke auf Somalier drei Tatverdächtige ermittelt

Meisenheim Nach einer Attacke auf einen 19-Jährigen aus Somalia in Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) ermittelt die Polizei gegen drei Tatverdächtige. Die mutmaßlichen Angreifer seien 15, 16 und 18 Jahre alt, teilte die Polizei in Lauterecken am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Die Untersuchungen laufen“, sagte eine Sprecherin.