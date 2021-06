Nach Attacke auf Schulhof: Polizei hat Verdächtigen im Blick

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Nachdem eine Schläger-Gruppe zwei 16 und 17 Jahre alte Jungen in Ludwigshafen angegriffen hat, gibt es eine erste Spur zu den Tätern. „Mittlerweile liegen den Ermittlern Hinweise auf eine beteiligte Person vor“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Die Unbekannten sollen am vergangenen Donnerstag einen 17-Jährigen nach einem Streit auf einem Schulhof mit einem Baseballschläger und einem Totschläger attackiert haben. Als ein 16-Jähriger ihm zu Hilfe kam, griffen sie diesen ebenfalls an. Beide Opfer kamen in ein Krankenhaus.