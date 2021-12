Nach Angriff in Ludwigshafen: Mann aus U-Haft entlassen

Ludwigshafen Nach einem Angriff auf einen 23-Jährigen in Ludwigshafen haben die Behörden einen zunächst verdächtigten Mann aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Opfer habe bei einer Vernehmung gesagt, dass es sich bei dem 21-Jährigen nicht um den Täter handele, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mit.

Das Opfer war am 20. Dezember an einer Haltestelle in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Der 21-Jährige sei bereits am 23. Dezember freigekommen, hieß es.