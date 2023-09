Polizeieinsatz Nach Angriff auf 27-Jährigen: Zwei Männer festgenommen

Hannover · Nach dem Angriff mit einem Messer auf einen 27-Jährigen in Hannover sind am Dienstagabend zwei Männer in Mainz festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Hannover am Mittwoch weiter mitteilte, sitzen die mutmaßlichen Täter im Alter von 27 und 68 Jahren in Untersuchungshaft.

06.09.2023, 17:59 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Das Opfer erlitt bei dem Angriff am Montag schwere Verletzungen im Oberkörper. Den beiden mutmaßlichen Tätern gelang zunächst mit einem Auto mit Mainzer Kennzeichen die Flucht. Die Polizei geht von versuchtem Totschlag aus. Die Hintergründe der Tat im Stadtteil Stöcken seien derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. © dpa-infocom, dpa:230906-99-98761/2

(dpa)