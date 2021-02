Nach Amokfahrt in Trier Schwerstverletzte außer Lebensgefahr

Trier Nach der Amokfahrt in Trier brauchen viele Menschen langfristige Hilfen. Nach der akuten Notfallversorgung hat nun die Phase der Nachsorge begonnen. Es zeigt sich: Alles braucht Zeit.

Gut zwei Monate nach der Amokfahrt in Trier geht es den beiden Schwerstverletzten besser, die zuletzt noch um ihr Leben gekämpft haben. Die beiden Männer seien noch in Kliniken, es bestehe „aber im Augenblick wohl keine Lebensgefahr mehr“, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Montag in Trier. „Aber es sind wirklich Schwerstverletzte und es wird dauern.“