Absturz bei Trier : Kampfjet F-16 startet vorerst nicht mehr

Trier/Spengdahlem Nach dem Absturz eines US-Kampfjets in Rheinland-Pfalz heben vom amerikanischen Flugplatz Spangdahlem in der Eifel vorerst keine Maschinen vom Typ F-16 ab. „Der Flugbetrieb soll voraussichtlich in der nächsten Woche wieder aufgenommen werden“, sagte eine Sprecherin des US-Luftwaffenstützpunktes am Donnerstag.

Die Flüge seien eingestellt worden, um sich „auf Aufgaben und Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen, fokussieren zu können“. Unterdessen setzte das Militär seine Untersuchungen an der Absturzstelle fort. Auch die Bergung der Wrackteile der abgestürzten F-16-Maschine gehe voran, sagte die Sprecherin. Die Prüfung von möglichen Umweltschäden zum Beispiel durch ausgetretenes Kerosin laufe noch.