Koblenz Nach 40 Jahren: Gefälschte Hitler-Tagebücher im Bundesarchiv

Dem Bundesarchiv seien 52 Kladden übergeben worden, hieß es. Sie sollen nach einer archivarischen Bestandsaufnahme digitalisiert und gemäß Bundesarchivgesetz in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Zwei Kladden befinden sich darüber hinaus in Ausstellungen im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, drei im Polizeimuseum Hamburg und eine bei der Fondation Cartier in Paris.