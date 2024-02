Fußball Nach 40 Jahren: FCK reaktiviert Frauenfußball-Team

40 Jahre nach der Abmeldung seiner Frauenfußball-Abteilung wird der 1. FC Kaiserslautern in der kommenden Saison wieder mit einem Frauen-Team am Spielbetrieb teilnehmen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werde die Mannschaft für die Bezirksliga Westpfalz des Südwestdeutschen Fußballverbandes gemeldet und somit in der untersten Spielklasse starten.