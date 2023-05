Musikwettbewerb Nach 30 Jahren: Luxemburg macht wieder beim ESC mit

Luxemburg · Nach 30 Jahren Pause wird Luxemburg 2024 wieder am Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen. Dies teilte die Regierung des Großherzogtums am Freitag mit. „Die Regierung ist der Ansicht, dass eine Rückkehr zum wichtigsten Song-Wettbewerb, den es je gab, eine ausgezeichnete Chance ist, um den europäischen und internationalen Geist Luxemburgs im Bereich von Medien und Musik zu bekräftigen“, hieß es in einer Erklärung.

12.05.2023, 13:06 Uhr

Blick auf die Bühne zum Abschluss des zweiten Halbfinales beim 67. Eurovision Song Contest (ESC) in der M&S Bank Arena. Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Regierung habe die für die Teilnahme am ESC notwendige finanzielle Unterstützung beschlossen. Einzelheiten dazu wurden nicht mitgeteilt. Luxemburg war zuletzt 1993 beim ESC dabei gewesen. Seither hatte das rund 660.000 Einwohner zählende Land vor allem aus finanziellen Gründen auf die Teilnahme verzichtet. In der Mitteilung der Regierung heißt es, man erwarte von der Rückkehr zum ESC positive Auswirkungen im kulturellen Bereich hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen für die Kreativwirtschaft. Eine Teilnahme Luxemburgs am ESC werde „auch zur Werbung für Luxemburg als Reiseziel, seine Werte und sein Markenimage beitragen“. Zum Ablauf der Kandidatenauswahl werde es im Juli weitere Angaben geben, hieß es. Luxemburg gehörte bereits 1956 zu den Teilnehmern des ersten ESC, der damals noch als Grand Prix Eurovision de la Chanson firmierte. Bis 1993 konnte Luxemburg fünfmal den ESC gewinnen. Zu den Siegern gehörte beispielsweise Vicky Leandros mit „Après toi“ 1972. © dpa-infocom, dpa:230512-99-663644/2

(dpa)