Bildung : Nach 170 Jahren endet Schultradition auf Insel Nonnenwerth

Remagen Tränen und Trauerballons: Traurig haben sich Hunderte Schüler von einer Inselschule verabschiedet, die dauerhaft geschlossen wird.

Nach fast rund 170 Jahren hat am Freitag mit vielen Kindertränen die Schultradition auf der Rheininsel Nonnenwerth bei Remagen geendet. An ihrem letzten Schultag vor den Sommerferien ließen mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler des rheinland-pfälzischen Gymnasiums an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen schwarze Luftballons als Zeichen der Trauer aufsteigen. Auf daran befestigten Kärtchen hatten sie Botschaften geschrieben. Nonnenwerth hatte wegen seiner vielen Schüler aus NRW mit Geschwistern in dortigen Schulen eigene Regelungen der Ferien - in Rheinland-Pfalz beginnen sie diesmal erst am 23. Juli.