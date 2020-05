Nach 0:5-Pleite: Mainz 05 bei Union Berlin unter Zugzwang

Der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder blickt in die Kamera. Foto: Timm Schamberger/dpa/Archivbild

Mainz Der FSV Mainz 05 steht am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) im Fußball-Bundesligaspiel beim 1. FC Union Berlin unter großem Zugzwang. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Das ist unser Anspruch“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Dienstag kämpferisch.

Die im Abstiegskampf steckenden Rheinhessen hatten am Sonntag mit 0:5 in der eigenen Arena gegen RB Leipzig verloren. Mit einem Sieg kann Mainz mit derzeit 27 Punkten zum Aufsteiger aus der Hauptstadt (30) aufschließen.

An das Hinspiel hat man keine guten Erinnerungen. Nach dem 0:8 von Leipzig bedeutete im November 2019 das 2:3 auf eigenem Platz gegen Union das Aus für Trainer Sandro Schwarz. Nachfolger wurde Achim Beierlorzer. „Das war ein einschneidender und schwerer Moment“, meinte Schröder. Der Blick ist aber nach vorn gerichtet. „Wir können in Berlin für positive Stimmung im Verein und dem Umfeld sorgen“, betonte der Sportchef - auch mit Blick auf das folgende Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag.