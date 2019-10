NABU warnt vor Ende kleiner landwirtschaftlicher Betriebe

Lebach Der Naturschutzbund NABU im Saarland warnt vor dem Aussterben kleiner landwirtschaftlicher Betriebe. Zwar stehe das Saarland im Vergleich der Bundesländer noch ganz gut dar, sagte der Landesvorsitzende des NABU, Ulrich Heintz.

Landwirte müssten aber auch einem immer größeren ökonomischen Druck standhalten. Diese Betriebe könnten auf Artenschutz keine Rücksicht mehr nehmen, weil sie in kurzer Zeit große Flächen bearbeiten müssten, mahnte Heintz.

Das Saarland sei schon aufgrund seiner Topographie benachteiligt, die Landwirtschaft aufwendiger und extensiver, sagte der Landesvorsitzende Heintz. „Aber dafür hat die Landwirtschaft auch noch nicht den großen Vernichtungsfeldzug angerichtet.“ Nun müsse man „darauf achten, dass das auch so bleibt“. Die Subventionen von EU und Bund seien für die kleinen Betriebe problematisch. Heintz forderte: „Es soll nicht weniger, sondern gezielter Geld ausgegeben werden.“

Die Agrarpolitik ist eines der Hauptthemen, die Heintz nach 19 Jahren an der Spitze des Landesverbandes am Samstag seinem Nachfolger übergeben wird. In Lebach wählt der Landesverband auf der Landesvertreterversammlung einen neuen Vorsitzenden.