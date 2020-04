Nabu ruft auf: Naturfreunde sollen Gartenvögel zählen

Eine Kohlmeise ist in einem Garten zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz Naturfreunde in Rheinland-Pfalz sind wieder dazu aufgerufen, Vögel in Gärten und Parks eine Stunde lang zu zählen und ihre Beobachtungen zu melden. Die bundesweite Aktion „Stunde der Gartenvögel“ laufe in diesem Jahr vom 8. bis zum 10. Mai, teilte der Naturschutzbund Rheinland-Pfalz (Nabu) am Montag mit.

Im vergangenen Jahr hatten demnach rund 3500 Menschen 72 000 Vögel gezählt.

„Je mehr Menschen Vögel zählen und melden, desto aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse“, sagte der Nabu-Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Torsten Collet. Die Ausgangsbeschränkungen der letzten Wochen sorgten bei vielen Menschen auch dafür, den Wert der Natur vor der eigenen Haustür wieder neu schätzen zu lernen.