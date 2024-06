Umwelt Nabu: Pfingsthochwasser hinterlässt Schäden in der Natur

Das Pfingsthochwasser im Saarland hat laut Naturschutzbund (Nabu) auch in der Tier- und Pflanzenwelt erhebliche Schäden angerichtet. Von Überflutungen betroffen seien viele Vogelarten, die an Uferbereichen in Gehölzen oder bodennah brüteten, teilte der Landesverband Saarland des Nabu am Montag in Lebach mit. Auch Eisvögel, die in Höhlen an Uferkanten ihre Gelege hätten, hätten ihre Brut aufgeben müssen. „Wenn man bedenkt, dass rund 120 Kilometer Flussuferbereiche an Nied, Blies und Saar zwei bis drei Meter überflutet waren, kommt da einiges an Verlusten zusammen“, teilte Vogelschutzexperte und Ornithologe Rolf Klein laut Nabu mit.