Nabu im Saarland ruft zu Zählaktion für Gartenvögel auf

Eine Blaumeise sitzt mit einem Korn im Schnabel an einem Futterhaus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Lebach Die Menschen im Saarland sind wieder dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel in Gärten und Parks zu zählen und ihre Beobachtungen zu melden. In diesem Jahr laufe die deutschlandweite Aktion „Stunde der Gartenvögel“ am Muttertagswochenende vom 8. bis zum 10. Mai, teilte der Naturschutzbund Saarland (Nabu) mit.

