Mutter und Tochter verletzen sich bei Verkehrsunfall schwer

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Gerolstein Eine Frau und ihre 15 Jahre alte Tochter sind bei einem Verkehrsunfall in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 45-Jährige am Samstag mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt.

