Mutter und Halbbruder getötet: Urteil rechtskräftig

Saarbrücken Das Urteil gegen einen 40-Jährigen, der seine Mutter und Halbbruder getötet hatte, ist rechtskräftig. Nach Auskunft einer Gerichtssprecherin wurden gegen die Entscheidung des Landgerichts Saarbrücken bis zum (heutigen) Dienstag keine Rechtsmittel eingelegt.

Der Deutsche musste sich in einem Sicherungsverfahren wegen Totschlags verantworten und war bereits in einer Forensik untergebracht. Nach den Ausführungen einer psychiatrischen Sachverständigen leidet er an einer paranoiden Schizophrenie. Es sei davon auszugehen, dass er die Tat in einem akuten Schub begangen habe. „Was Auslöser für die Tat war, blieb offen“, so die Sprecherin.