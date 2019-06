Mutter geht in Kasino und lässt Kleinkind im Auto

Edenkoben Um in ein Spielkasino zu gehen, hat eine Mutter im Kreis Südliche Weinstraße ihr zweieinhalbjähriges Kind im Auto zurückgelassen. Knapp 20 Minuten war das weinende Mädchen in dem Wagen auf einem Parkplatz in Edenkoben eingeschlossen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die alarmierten Beamten fanden die 35 Jahre alte Mutter vor einem Spielautomaten in einem nahen Kasino. Sie öffnete daraufhin das Auto. Das Mädchen blieb unverletzt. Ein Polizeisprecher sagte, zum Glück sei es am Donnerstagabend nicht allzu heiß gewesen.